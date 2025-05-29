Konyaspor'un Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Konyaspor Kulübünde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

Kulüp başkanı Ömer Korkmaz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki toplantıya 70 üyenin katılım sağladığını söyledi.

Delegelerin katılım göstermemesinin kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki kongrede tüm hazırlıklar tamamıyla yapılmış olur ve güzel bir kongreyle Konyaspor çok iyi bir yönetimle devam eder diye düşünüyorum. Bugün itibarıyla yönetime aday çıkmadı. Tabii ki camiamızın beklediği isimler var. Belki de önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Biz devam etmeyeceğimizin sinyalini vermiştik. Yine aynı noktadayız. Yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bu konuyla alakalı konuşmayı bir sonraki genel kurulda yapacağız. Çünkü bize destek olan birçok büyüklerimiz, dostlarımız ve sponsorlarımız var. Onların hepsine teşekkür edeceğiz."

Konyaspor Kulübünde çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Haziran Cuma günü yapılacak.