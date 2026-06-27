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Konya'da dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 8 zanlı tutuklandı. Bir kişinin 1,5 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurt dışı bağlantılı olarak yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yapıldı.

Bir kişinin internet ortamında yatırım yapma vaadiyle 1 milyon 500 bin lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine teknik ve mali incelemelerin ardından belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli Adana, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, 11 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı. Zanlılardan birinin firari, birinin yurt dışında olduğu ve 2'sinin de farklı suçlardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6'sı tutuklandı. Ceza infaz kurumunda bulunan 2 zanlı ise dosya kapsamında ayrıca tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
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