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Konya'da yerli ürün pazarı üreticiyi tüketiciyle buluşturuyor

Konya'da yerli ürün pazarı üreticiyi tüketiciyle buluşturuyor
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Konya'da Büyükşehir ve Meram Belediyesi işbirliğiyle kurulan yerli ürün pazarı, kırsal mahallelerdeki ailelerin ürünlerini doğrudan satmasına imkan tanıyor. 2019'dan beri süren projede üreticilere tezgah ve ekipman desteği sağlanıyor, pazar temmuz-kasım aylarında açık.

Konya'da yerli ürün pazarı, Meram'ın kırsal mahallelerinde üretim yapan ailelerin ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmalarına imkan veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yöreye özgü ürünlerin sergilendiği, üretim değerlerinin geliştirilmesinde büyük payı olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ihtiyacının giderilmesini amaçladıklarını belirtti.

Altay, Meram Belediyesi işbirliğiyle 2019'dan itibaren uygulanan proje kapsamında Meram'a bağlı Hatunsaray, Yeşildere, Kayadibi, Sadıklar, Çomaklar, Botsa, Gökyurt, Evliyatekke ve Karaağaç mahallelerindeki üretici ailelerin pazarda yer aldığını ifade etti.

Üreticilere pazar yeri, pazar tezgahı, branda ve pazarcı önlüğü desteği de sunulduğunu aktaran Altay, pazarın temmuz-kasım döneminde tüketiciyle buluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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