Konya'da kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira para cezası

Güncelleme:
Konya'da kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira para cezası kesildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan baskında büyük miktarda para, döviz ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinde kumar oynanan bir iş yerine baskın düzenledi.

Kapısı kesilerek açılan iş yerinde yapılan aramalarda, 235 bin 100 lira, 1450 dolar, 300 avro, bir miktar uyuşturucu hap ile iskambil ve adisyon kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

