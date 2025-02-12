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Konya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi

Konya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Düzenlendi
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde kapalı spor salonunda düzenlenen geleneksel çocuk oyunları yarışmasında, çocuklar mendil kapmaca ve seksek oynayarak keyifli zaman geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, geleneksel oyunların çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde geleneksel çocuk oyunları yarışması düzenlendi.

Kapalı Spor Salonu'nundaki yarışmada, çocuklar mendil kapmaca ve seksek oynadı.

Keyifli zaman geçiren çocuklar, yarışmalara ilgi gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, yaptığı açıklamada, geleneksel oyunların çocukların fiziksel ve sosyal gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öğrenciler bilim ve kültür gezisine katıldı

Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında bilim ve kültür gezisi düzenlendi.

Mehmet Büyükyeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı gezide, bilim merkezleri, müzeler ve tarihi mekanlar ziyaret edildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, interaktif atölye çalışmalarına da katıldı.

Kaynak: AA / Oğuz Safa Yüzkat - Güncel
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