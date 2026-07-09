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Beyşehir'de bal hasadı yapıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen geleneksel bal hasadı programında, Konya Valisi İbrahim Akın, ilde 1733 arıcılık işletmesinde 127 bin arı kolonisi bulunduğunu ve 2025'te yaklaşık 900 ton bal üretimi yapıldığını açıkladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geleneksel bal hasadı programı gerçekleştirildi.

Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Doğanbey Mahallesi Ladin Mevkisi'nde düzenlenen programda, kovanlardaki ballar hasat edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın tarım ve hayvancılık alanında ülkenin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Konya'nın geniş coğrafyası, zengin florası ve bitki çeşitliliğiyle arıcılık açısından son derece önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Akın, " Konya'da 1733 arıcılık işletmesinde, 127 bin arı kolonisi bulunuyor. 2025'te yaklaşık 900 ton bal üretimi gerçekleştirildi. Bu rakamlar, Konya'nın arıcılık alanındaki güçlü potansiyelini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Akın, devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu, ilgili bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla arıcılık sektörüne çeşitli destekler sağlandığını aktardı.

Konya'da 1390 işletmeye yaklaşık 12 milyon 591 bin lira destek verildiğini anlatan Akın, "Konya Arı Yetiştiricileri Birliği ile iş birliği içerisinde arıcılığın daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Konya balı kendine özgü aroma ve lezzetiyle önemli bir değer. Amacımız hem bal üretimini artırmak, hem de kaliteli balın tüketiciye güvenilir ve sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Programa; Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye Arıcılar Birliği Merkez Başkanı Ali Demir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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