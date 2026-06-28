Haberler

Konya'da fuhuş ve kumar operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa aracılık eden 1 kişi tutuklandı, kumar oynayan 29 kişiye 336 bin 516 lira ceza kesildi. Operasyonlarda uyuşturucu, para ve fuhuş defteri ele geçirildi.

Konya'da düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı, kumar oynayan 29 kişiye ise 336 bin 516 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 10 ekip ve 28 personelin katılımıyla belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda fuhuş ücretlerinin yer aldığı bir defter, 3 uyuşturucu hap, bir miktar toz uyuşturucu ile 323 bin lira ve 61 Katar riyali ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "fuhşa aracılık ve yer temin etmek" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistan uyruklu 6 kadın ise sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir lokale de kumar baskını yapıldı.

Lokalde kumar oynatılması için "yer ve imkan sağladığı" belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiye ise toplam 336 bin 516 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama

Özel'le ilgili iddia gündem yarattı! CHP'den beklenen açıklama geldi
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak