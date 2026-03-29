Derebucak'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Kenan Almaz seçildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının seçimi yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar, yeni başkanlarını belirlemek için sandık başına giderek oy kullandı.

Seçime mevcut başkan olarak giren Kenan Almaz, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Güven tazeleyen Almaz, kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı oda üyeleri ile katılan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Genel kurulun esnaflara, odaya, ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Genel kurula Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda oda başkanı ve esnaf katıldı.