Konya'da çiftçilere tarım eğitimi ve yayım faaliyeti düzenlendi

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkililerince çiftçi eğitim ve yayım faaliyeti düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, Yalıhüyük Millet Kıraathanesinde düzenlenen toplantıda "İlçemizde yoğun bir şekilde yapılan hububat tarımında gübreleme yöntemleri ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı." dedi.

Toplantıda TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan zararların giderilmesi, üreticinin refahının artırılması ve korunması açısından tarımsal sigortalamanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı.