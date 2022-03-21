Konya'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ile madde bağımlılığı konusunda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Özkan, uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumların "Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde çalışmalarını koordineli ve hassas şekilde yürüttüğünü belirtti.

Gelecek nesillerin korunması için çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden muhafaza edilmesinin, kamu otoritelerinin en önemli hedefi olduğunu vurgulayan Özkan, "Öğretmenler, aile hekimleri, imamlar, muhtarlar tek tek ailelerle iletişime geçerek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedirler. Bu çalışmalar yapılırken sosyo-kültürel yapı ve ailenin durumu da göz önünde bulundurularak ilgili kurumlar koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler." ifadelerini kullandı.

Özkan, teknolojinin gelişmesi ile tek köy haline gelen dünyada çocukların bağımlılık konusunda risk altında olduğunu, anne ve babaların bu riskin farkında olarak hareket etmelerinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı.