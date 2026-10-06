Konya'da Amatör Spor Haftası çelenk töreni ve kortejle başladı

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Konya'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, Anıt Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ardından protokol üyeleri ile amatör sporcular, Selçuklu Belediye Spor Salonu'ndan Selçuklu Atletizm Sahası'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonrası Atletizm Sahası'nda amatör sporcuların ve çocukların gösterileri izlendi. Protokol üyelerince, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılmasına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.

Kaynak: AA