Konya'da amatör spor kulüplerinden Yeşilay'a destek

Konya'da amatör futbol kulüpleri, hafta sonu oynanan maçlarda Yeşilay'a destek olmak amacıyla pankartlarla sahaya çıktı. 'Senin İçin Buradayız' ve 'Bağımsız Nesiller İçin Sahadayız' pankartlarıyla topluma bağımlılıklara karşı durma ve sağlıklı yaşam bilincini yayma çağrısı yapıldı.

Yeşilay Konya Şubesinden yapılan açıklamada, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay'ın destekleriyle, hafta sonu Konya'da oynanan amatör futbol maçlarında kulüplerin sahaya "Senin İçin Buradayız" ve "Bağımsız Nesiller İçin Sahadayız" pankartlarıyla çıktığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmalar öncesinde takımlar ve hakemler, Yeşilay pankartını birlikte taşıyarak sporun birleştirici gücüne dikkati çekti. Açılan pankartlarla topluma bağımlılıklara karşı durma ve sağlıklı yaşam bilincini benimseme çağrısı yapıldı. Yeşilay Konya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen farkındalık çalışması, tribünlerdeki izleyicilerden de ilgi gördü. Etkinlikte, sporun toplumda sağlıklı ve bilinçli yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasındaki önemli rolü vurgulandı."

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
