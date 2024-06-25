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Konya Büyükşehir Belediyesi Taşkın Koruma Göleti Projesi'ni Hayata Geçiriyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Taşkın Koruma Göleti Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile bölgede oluşması muhtemel sel ve taşkın sorunlarının önlenmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Taşkın Koruma Göleti Projesi'ni hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle, bölgede oluşması muhtemel sel ve taşkın sorunlarının önlemesinin hedeflendiğini belirtti.

Altay, proje kapsamında gelecekteki yıllar ve olası sel suyu miktarı hesaplanarak modellemeler yapıldığını belirterek, "Elde edilen veriler ışığında, gölet ve bentin brüt depolama hacmi 34 bin 500 metreküp, faydalı depolama hacmi ise 28 bin metreküp olarak tasarlandı. Sediment miktarına göre belirlenen dip savak kotu 1.169 metre olup göletin hava payı hesaplarına göre 1 metre yüksekliğinde hava payı bırakıldı. Bu doğrultuda kret kotu 1.176 metre, su kotu ise 1.175 metre olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından derinlikli bir araştırma sonucunda hazırlanan ve 20 milyon liraya mal olacak taşkın koruma göletinin sadece sel ve taşkın riskini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunacağını vurgulayan Altay, "Su yönetimi ve koruma stratejileri açısından önemli bir adım olan bu projemiz, Meram ilçesinde yaşayan hemşehrilerimizin ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin güvenliğini artırmanın yanı sıra, bölgedeki ekosistem üzerinde de olumlu bir etki oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Keçili Kanalı'nda da ıslah çalışmaları devam ediyor

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayi bölgelerinin taşkınlardan korunması için Lale Caddesi-Ankara Yolu-Aslım Caddesi arasında başlatılan Keçili Kanalı Islah Projesi çalışmaları da devam ediyor. 3 bin 115 metre uzunluğundaki bir alanda gerçekleşen Keçili Kanalı Islah Projesi için ise 240 milyon lira harcanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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