Kolombiya donanmasının bulduğu hazine yüklü gemiye ilişkin görüntüler paylaşıldı - Haberler

Kolombiya Donanmasının Karayip Denizi'nde bulduğu, 18. yüzyıla ait San Jose isimli gemiye ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.

Ülkenin Cartagena kenti Indias kıyılarında bulunan gemiden çıkan altın külçeler, toplar, kılıçlar, gümüş külçeler, mücevherler ve değerli taşların görüntüleri paylaşıldı.

Yüksek teknolojili ekipmanla gerçekleştirilen kayıtlarda geminin içindekiler net şekilde görülüyor.

Kolombiya Donanması Denizcilik Genel Müdürü Amiral Jose Joaquin Amezquita, Caracol Radyo'ya yaptığı açıklamada, araştırmaların sürdüğünü belirterek, "Bu keşiflere ek olarak, diğer gemi enkazlarının da olduğu belirli yerler bulduk. İkisi sömürge dönemine diğerinin de cumhuriyeti dönemine at olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.

Geminin içindekilere ilişkin 1655 yılına ait Sevilla ve Cadiz'de yapıldığı yazıtlardan anlaşılabilecek toplar, subaylara ve mürettebata ait kılıçlar, kil kaplar, şişeler, altın objeler, zamanın madeni paraları gibi çok sayıda eşyanın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aralık 2015'te Kolombiya'da bulunmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, dünkü basın açıklamasında, San Jose gemisinin bulunduğu bölgenin yakınlarında iki yeni gemi enkazının bulunduğunu duyurmuştu.

Duque, "Şimdiden iki yeni gemi bulduk; biri sömürge dönemine ait, diğeri ise ilk bulgulara göre tarihimizin cumhuriyet dönemine ait." demişti.

Donanmaya göre, keşfedilecek 13 bölge daha olabilir.

San Jose gemisinin hazinesi, Kolombiya ile İspanya arasında ihtilaf konusu olduğu için hala denizin dibinde duruyor.

1708'de Karayip Denizi'nde batan ve uzun yıllardır aranan San Jose adlı İspanyol gemisi, Aralık 2015'te Kolombiya'da bulunmuştu.

İçinde 3 ila 17 milyar dolarlık hazine taşıdığı tahmin edilen San Jose gemisi, hazineyi çalmak isteyen İngiliz korsanların saldırısı sonrasında 8 Haziran 1708'de Kolombiya'nın Cartagena kentinin kuzeyinde batmıştı.

Yasal anlaşmazlık

San Jose hazinelerinin kime ait olduğu konusunda pek çok tartışmanın olduğu biliniyor. İspanya hem 2001 UNESCO sözleşmesine göre hem de geminin egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu savunarak hazinenin iadesini talep ediyor.

Kolombiya ise geminin kendi topraklarında keşfedildiğini vurgulayarak bunun devlete ait olduğunu ve bu keşfin Kolombiya donanması ile ulusal kuruluşların iş birliğinde yapıldığını belirtiyor.