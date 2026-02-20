Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, asgari ücrete zam teklifinin reddedilmesi nedeniyle halkı eyleme çağırdı

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yaptığı yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesinin ardından halkı eylem yapmaya çağırdı. Başkent Bogota'nın yanı sıra birçok şehirde gösteriler düzenlendi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com
500

