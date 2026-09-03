Kocasinan'da 525 bin bitki yetiştiriliyor

Kocasinan Belediyesi, kurduğu fidanlıklarda 525 binden fazla bitki yetiştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oruçreis ve Gömeç mahallelerinde 50 bin metrekare alana kurulan fidanlıklarda üretim çalışmaları devam ediyor.

Bu alanlarda ağaç ve çalı türleri, pamuk, tıbbi ve aromatik bitkiler ile iç mekan süs bitkileri olmak üzere 525 bini aşkın bitki yetiştiriliyor.

Ayrıca 10 bin metrekare alana sahip bitkisel harç üretim tesisinde, hafriyat toprakları geri dönüştürülerek peyzaj alanlarında kullanılmak üzere günlük 1000 metreküp toprak elde ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlıklarda yetiştirdikleri bitkilerle kente ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Şehrin yeşil dokusunu güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "İlçe genelinde mevsimlere uygun çiçeklendirme çalışmalarıyla parklarımızı düzenliyoruz. Tesisimizde hafriyat topraklarını geri dönüştürerek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim modeli ortaya koyuyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA