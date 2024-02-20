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Kocasinan Belediye Başkanı Zümrüt ve Fevziçakmak Mahallelerini Ziyaret Etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt ve Fevziçakmak mahallelerini ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi. Çolakbayrakdar, yapılan projeler hakkında bilgi verdi ve sosyal tesisin yapımı için çalışmaların başlayacağını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt ve Fevziçakmak mahallelerini ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zümrüt Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından karşılanan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan projelere imza attıklarını, her geçen gün daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Mahalleye Kocasinan Akademi Tesisi'ni kazandıracaklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Kadın kardeşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz ve herkes için ihtiyaç duyduğu büyük bir sosyal tesisin yeri hazır. Allah nasip ederse 2024 takvimi içerisinde yapacağımız ilk işlerden birisi sosyal tesisin ihalesi olacak." ifadelerini kullandı.

Ardından Fevziçakmak Mahallesi sakinleriyle buluşan Çolakbayrakdar, insanların hayatına dokunan projeler yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediye Politika Güncel Haberler

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