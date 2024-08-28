Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer tarafından karşılanan Vali Aktaş, düzenlenen toplantıda kurumun çalışmalarına ilişkin brifing aldı.

Kurum binasında incelemelerde bulunan Vali Aktaş, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aktaş, daha sonra Cumhurbaşkanlığının "İlk 100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde kurulan 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesini ziyaret etti.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan atölyede öğrencilerle bir araya gelen Vali Aktaş'a, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.