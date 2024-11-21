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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek bölgenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesine (GOSB) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GOSB'u ziyaret eden Vali Aktaş, Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Çeker, yönetim kurulu üyeleri Ayşe Akşit, Sinan Gider ve Emre Taycı ile Bölge Müdürü Alp Çelikbilek tarafından karşılandı.

GOSB'un faaliyetleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Vali Aktaş, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Aktaş'a, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın eşlik etti.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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