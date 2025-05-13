DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

Kocaeli Valisi Aktaş'tan Dünya Çiftçiler Günü Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak çiftçilerin tarım ve hayvancılıktaki önemine vurgu yaptı ve tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından 1984 yılında 14 Mayıs'ın "Dünya Çiftçiler Günü" olarak belirlendiğini aktardı.

Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan çiftçilerin gününü kutlayan Aktaş, çiftçilerin, üretim ve verimliliğin artırılması, üretilen ürünlerin pazarlara ulaştırılması ve ülkenin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Aktaş, çiftçilerin, ekonominin büyümesinde, sofralara ekmeğin, meyvenin ve sebzenin ulaşmasında emek sarf eden kesimlerin başında olduğunu belirterek, "Bu vesileyle zsoframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.