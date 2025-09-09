Kocaeli Sahillerinde Boğulma Tehlikesi Geçirenlere Zamanında Müdahale
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada 68 boğulma tehlikesi geçiren kişiye müdahale etti. KOSKEM ekipleri, sezon boyunca 1893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sahillerde boğulmalara karşı tedbirlerini sürdürüyor.
Mavi bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde hizmet veren KOSKEM ekipleri, sezon başından bu yana 1893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
KOSKEM ekipleri, 1-7 Eylül arasında ise görev bölgelerinde 68 boğulma vakasına müdahale etti.
Bu kapsamda Cebeci'de 27, Kumcağız'da 17, Kerpe'de 5, Darıca'da 10, Seyrek, Kovanağzı ve Bağırganlı'da 3'er kişi, cankurtaranların zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.
Ayrıca, 7 kişiye ambulans birimleri aracılığıyla ilk yardım ve sağlık hizmeti sunuldu.