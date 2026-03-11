Haberler

Kocaeli'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Operasyonu

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma, bir depoda 44 bin 330 adet sahte şampuan ve diğer sahte ürünleri ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu bildirildi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine dün Dilovası ilçesinde, bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan, 44 bin 330 adet dolu halde sahte şampuan, 78 bin 778 boş şampuan kutusu, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak, 12 bin litre şampuan imalatında kullanıldığı tahmin edilen sıvı ham madde, 4 bin 400 karton kutu, 7 dolum tankı ve 7 paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, firma hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
