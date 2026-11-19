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KOCAELİ merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığında ürün alıp piyasa değerinin altında satan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin toplam 21 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler üzerinden çek karşılığında ürün alarak bunları piyasa değerinin altında satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı illerde toplam 21 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, 17 Kasım 2026 tarihinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı