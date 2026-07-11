Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.