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Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığı aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak çeşitli illerde 21 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA