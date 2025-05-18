Kocaeli Gençlik Festivali'nde Eğlence Dolu Yarışmalar

Kocaeli Gençlik Festivali'nde Eğlence Dolu Yarışmalar
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Enfest gençlik festivalinde 'Yaprak Sarma', 'Tadını Bil' ve 'Pide Yeme' yarışmaları büyük ilgi gördü. Yarışmalarda dereceleri kazanan katılımcılara ödüller verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen gençlik festivali Enfest kapsamında "Yaprak Sarma", "Tadını Bil" ve "Pide Yeme" yarışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen festivalde sahne, oyun ve alan aktiviteleri, atölyeler ve spor turnuvaları gün boyunca sürüyor. Alanda kurulan atölyelerde ise yarışmalar düzenleniyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Yaprak Sarma, "Tadını Bil" ve "Pide Yeme" yarışmalarında katılımcılar rakiplerini geçmek için kıyasıya mücadele etti. 12 kadının katıldığı "Yaprak Sarma" yarışmasında belirlenen sürede en çok yaprak saran yarışmacı birinciliği elde etti.

Verilen ürünü 10 dakika içinde en doğru şekilde en çok saran Ayşe Betüm Tetik birinci oldu. Tetik, 10 dakikada 27 adet sarma sararak, jüri tarafından yarışmanın kazananı ilan edildi.

"Tadını Bil" yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Gözleri kapalı olan 12 yarışmacı, tattıkları 10 lezzetin adının ne olduğunu tahmin ederek önlerindeki kağıda yazdı. Tattığı lezzetin ne olduğunu en çok bilen Emrah Özkul bu kategorinin kazananı oldu.

Diğer yarışmada ise en fazla mancarlı pideyi yiyen talihli arandı. En çok pideyi yiyenin kazandığı yarışmanın galibi Mustafa Turkben oldu.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılar çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Makarna ve kurabiye atölyesine katılan katılımcılar ise verilen ürünleri "kendin pişir, kendin ye" mantığıyla pişirerek, hünerlerini sergiledi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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