Kocaeli'de Yumurta Tavukçuluğuna Yüzde 50 Hibeli Destek

Kocaeli'de Yumurta Tavukçuluğuna Yüzde 50 Hibeli Destek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi' aracılığıyla üreticilere yüzde 50 hibeli ekipman desteği sağlıyor. Proje, çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli ekipman desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla hazırlanan projede bu sene yüzde 50 hibeli yerli ırk tavuk, yem ve kümes ekipmanı desteği sağlanıyor.

Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtilen projeyle vatandaşların kırsal hayata geri dönüşlerinin de teşvik edilmesi amaçlanıyor. ???????

Geçen senelerde hayata geçirilen projede bu zamana kadar 60 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği verildi.

Proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli yumurtacı tavuk ırkı olan "Atak-S Yarka" tavuk desteği talepleri üreticilerden alınmaya başlandı.

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı "Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi"yle 5 Haziran'a kadar Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekiyor. ???????

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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