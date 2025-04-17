Kocaeli'de Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Hukuk sistemimizi daha sağlıklı hale getirme noktasında ne kadar başarılı olursak ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlenecektir. Dolayısıyla reel sektör olarak yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak her düzenlemeyi destekledik, destekliyoruz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde Adalet Bakanlığı ile TOBB tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılımıyla düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nda konuşan Günay, Türkiye'nin reel sektörü olarak yargı camiasıyla istişareye hep büyük önem verdiklerini çünkü hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğunu söyledi.

Günay, yargı camiasının da destekleriyle tahkim, arabuluculuk gibi yargıdaki iş yükünü azaltacak, adaletin zamanında ve doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemlerin iş dünyasında yaygınlaşmasına gayret gösterdiklerini kaydetti.

TOBB olarak bütün işverenlere önce bu yöntemleri kullanıp sorunları çözmeye çalışmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Günay, "Bu kapsamda TOBB bünyesinde uyum, arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezini kurduk. Başkanlığını Adalet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş büyüğümüz Sayın Cemil Çiçek üstlendi. Onun yönetiminde bu merkezler hızla gelişme gösterdi. Yine TOBB Uyum Akademiyle arabuluculara ihtiyaç duydukları her alanda eğitimler veriyoruz. Odalarımız da bu konuları sahiplendi, kendi bünyelerinde merkezlerini açarak arabuluculuğun yaygınlaşmasını sağladı." diye konuştu.

Günay, 60 ilde oda ve borsaları bünyesinde TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) koordinasyonda çalışan 126 arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunduğunu aktararak, bu merkezlerde yaklaşık 1200 arabulucunun görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde de tahkim ve arabuluculuk merkezinin faaliyet gösterdiğini belirten Günay, "Bugüne kadar arabuluculukla ilgili 7,5 milyon dosya gelmiş, bunun 4,5 milyonu anlaşmayla sonuçlanmış. Her dosyanın en az 2 tarafı olduğunu düşündüğünüzde 9 milyon vatandaşımız mahkemeye gitmeden, el sıkışarak anlaşmış. Bu sayede yargının üzerindeki büyük bir yük azalmış oldu." ifadelerini kullandı.

Günay, iş dünyası olarak hukuk güçlü olursa insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveninin artacağına inandıklarını vurgulayarak, "Hukuk sistemimizi daha sağlıklı hale getirme noktasında ne kadar başarılı olursak ülkemiz ve ekonomimiz de o kadar güçlenecektir. Dolayısıyla reel sektör olarak yargı sistemini güçlendirecek kapasitesini ve etkinliğini artıracak her düzenlemeyi destekledik, destekliyoruz." dedi.

"İş dünyası için öngörülebilirlik, güven ve hızlı çözüm mekanizmaları en temel ihtiyaçlar arasında"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu toplantıların daha iyi işleyen ve hızlı çalışabilen iş dünyası inşa etmeleri için, adli ve idari yapıyı şekillendirmeye yönelik toplantılar olduğunu belirterek, "İş dünyasıyla birebir oturduğumuzda, adliyenin, idarenin, odaların temsilcileri bir araya geldiğinde aslında biz daha iyi işleyen, daha güzel, yarınlara daha güvenle giden yeni bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. O bahsettiğimiz aslında Yeni Türkiye Yüzyılı. Yeni yüzyıl da Türkiye'nin yeni vizyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli gibi sanayi yoğun illerde ticaret, fikri mülkiyet, iş hukuku ve gümrük uyuşmazlıkları gibi alanlarda uzman mahkemelere daha fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Arabuluculuk sisteminin iyi bir çözüm olduğunu fakat zorunlu arabuluculuk sistemine geçilmesine rağmen halen bazı uyuşmazlıkların dava aşamasına taşındığına dikkati çeken Zeytinoğlu, iş dünyası olarak kendilerine de önemli görevler düştüğünü, daha fazla uyuşmazlığın anlaşmayla sonuçlanması için arabuluculuk merkezi bulunan odanın çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise iş dünyası için öngörülebilirlik, güven ve hızlı çözüm mekanizmalarının her zaman en temel ihtiyaçlar arasında yer aldığını ifade etti.

Ticaretin olduğu yerde zaman zaman uyuşmazlıkların yaşanabildiğini ama sorunların çözümünde izlenecek yolun doğru netice alınmasını sağladığını vurgulayan Bulut, geciken adaletin ise hem iş süreçlerini hem de yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin öneminin arttığını dile getirdi.

Bulut, yargı mensuplarıyla aynı masada buluşmanın, sorunları doğrudan paylaşmanın ve birlikte çözüm aramanın büyük fırsat olduğunu anlatarak, bu sayede iş dünyasının hukuka, hukukun da reel ekonomiye daha yakından temas edeceğini belirtti.

Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, sempozyumda yargı ile iş dünyasının tüm taraflarıyla bir araya gelmesini, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasını ve işçi işveren uyuşmazlıkları başta olmak üzere yargı süreçlerinin uzaması gibi sorunların, çözüm önerileriyle ele alınmasını önemsediklerini vurguladı.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, yargı mensupları ve iş insanları katıldı.