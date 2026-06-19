Kocaeli'de tefecilik operasyonu: 16 şüpheli adliyede

KOCAELİ'de, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir firma hakkında gelen 'tefecilik' şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekiplerin 10 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'yağma' suçlarına karışan 18 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından jandarma ekipleri, sabah saatlerinde İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Haber: KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı