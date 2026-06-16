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Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 15 zanlı yakalandı

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Kocaeli'de tefecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların komutanlıktaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
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