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Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

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Kocaeli'de tefecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i ev hapsi cezası aldı.

Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay

16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, devam eden günlerde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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