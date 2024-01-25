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Kocaeli'de Süt Soğutma Tankı Desteği Verildi

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Kocaeli'de sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli 57 süt soğutma tankı desteği verildi. Proje kapsamında 57 işletmedeki günlük 39 bin 500 litre çiğ süt soğuk zincire katılacak.

Kocaeli'de sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli 57 süt soğutma tankı desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "2023 Süt Soğutma Tankı Destekleme Projesi" kapsamında, çiğ süt üretimi faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği sağlanıyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda verilen 57 süt soğutma tankı desteği sayesinde 57 işletmedeki günlük 39 bin 500 litre çiğ süt soğuk zincire katılacak.

Bu yıl ikincisi başlatılan projeyle çiğ süt toplama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birlik işletmelerine, 300, 500, 1000, 1500, 3000 ve 5000 litre kapasiteli süt soğutma tankları teslim edildi.

Çavuşlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İdris Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden üreticilerin hizmetine sunmak için istedikleri süt soğutma ünitelerini teslim aldıklarını belirterek, "Verdiği destekten dolayı Başkan Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu soğutma üniteleri sayesinde hem üreticilerimiz sütünü daha kaliteli satma imkanına kavuşacak hem bizler sütü daha az maliyetle kooperatifimize ulaştırma imkanı bulmuş olacağız hem de daha sağlıklı ve daha kaliteli sütü tüketime sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kandıra Esentepe Kanatlar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sinan İmren de Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin üreticilere ve kooperatifimize tahsis ettiği bu tanklarla soğutma kapasitesini yaklaşık 15 tona çıkardık. Aynı zamanda soğutmaya süt döken üreticilerimize litrede 1 ila 2 lira arasında sütün soğutulup kaliteli hale geldiği için artı bir değer de yansıtacağız. Bu soğutucularla üreticimizin sütünün bozulması engellenmiş ve artı fiyatla satılması sağlanmış olacak. Üreticilerimiz çok memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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