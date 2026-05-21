Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirildi

Kocaeli'de sahte 75 bin dolar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin takibi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Gebze ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 12 kayıt dışı cep telefonu, klonlanmış cep telefonu, 204 kulaklık ve şarj adaptörü ve 75 bin dolar değerinde 750 adet sahte olduğu değerlendirilen 100 Amerikan doları ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "parada sahtecilik" suçları kapsamında gözaltına alındı.