Gebze'de üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Gebze'deki peynir üretim tesisinin yönetim binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde peynir üretim tesisin yönetim binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta bulunan tesisin yönetim binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel