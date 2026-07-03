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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan 3 sürücüye 300 bin lira para cezası

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Kocaeli’de korsan taşımacılık yapan 3 sürücüye toplam 300 bin lira para cezası kesildi, araçları 60 gün trafikten men edildi.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin lira ceza kesildi.

Sürücülerin belgelerine 30 gün süreyle el konuldu, 3 araç Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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