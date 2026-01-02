Kocaeli'de Elektrikli Bisiklet İş Yerinde Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde elektrikli bisiklet tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan elektrikli bisiklet tamiri ve satışı yapılan iş yerinde çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İş yerinde hasar oluşurken, yangının elektrikli bir aracın bataryasının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.

Yangına ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),