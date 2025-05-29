Kocaeli'de 21 Bin 600 Litre Sahte Madeni Yağ Ele Geçirildi

Kocaeli'de 21 Bin 600 Litre Sahte Madeni Yağ Ele Geçirildi
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Kocaeli'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sanayi işletmelerinden toplanan atık yağların sahte ambalajlarla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Operasyonda 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ve çok sayıda taklit ambalaj ele geçirildi.

Kocaeli'de 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak suretiyle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ile çok sayıda taklit ambalaj ve etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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