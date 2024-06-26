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Koç Holding'in Kurucusu Can Kıraç Hayatını Kaybetti

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Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen iş insanı Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti. Kıraç'ın vefatı üzerine Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, Kıraç'ın ülkeye, topluluğa ve iş dünyasına yaptığı katkılarla her zaman hatırlanacağı belirtildi.

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen iş insanı Can Kıraç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 97 yaşındaki Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Kıraç'ın vefatı üzerine Koç Holding'in sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen, kıymetli büyüğümüz Can Kıraç'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladık. Can Kıraç'ı, yaşamı boyunca ülkemize, topluluğumuza ve iş dünyasına yaptığı katkılarla daima hatırlayacağız. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Can Kıraç hakkında

İş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi olan Can Kıraç, kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1927 yılında Ankara'da doğdu, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1950 yılında da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi.

1949-1950 yıllarında, üniversite öğrencisiyken, Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yapan Kıraç, TÜSİAD'ın kuruluş hazırlıklarını yürüten komitede de çalıştı.

Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde rol alan Kıraç, otomotiv grubunun başkanlığını da yürütmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Koç Holding Can Kıraç Yaşam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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