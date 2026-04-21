Halil Falyalı suç örgütüne yönelik dava 20 Ekim'e ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonu yürüttüğü iddiasıyla Falyalı'nın eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu 250 sanığın yargılandığı dava 20 Ekim'e ertelendi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken başka suçtan tutuklu bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Hakim dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanıklar Ahmet Çevik, Onur Şahin, Mustafa Şahin, Hakan Atıcı, Yonca Eryürekler, Rabia Bolat ve İlhan Karakaya, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim adli bilişim uzmanı, mali müşavir veya bankacılık hesap uzmanı ve banka veya kripto varlık uzmanının olduğu üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmederek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35'i örgüt yöneticisi 250 sanık hakkındaki iddianamede, yasa dışı bahis suçunun, internet üzerinden erişim sağlanan web siteleri aracılığıyla işlendiği vurgulanıyor.

Yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir yazılım satın alındığı ve bu yazılımın web sitesine yüklenerek yasa dışı bahis faaliyetine başlandığı belirtilen iddianamede, sonraki süreçte yasa dışı bahis sitesini kuran kişinin bir organizasyon oluşturarak site üzerindeki canlı destek sisteminde, bahse konu spor müsabakaları ve bahis oranlarının takibi gibi teknik sistemin işleyişinde, sitenin kapatılması halinde yenisinin kurulmasında ve bunun sanal ortamda duyurulmasında farklı kişileri görevlendirdiği aktarılıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis organizasyonunun, birçok farklı gruptan oluştuğuna işaret edilerek teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım ve reklam yapanlar, para transferini organize edenler, ATM'lerden para çekenler ve saha elemanları gibi çeşitli roller olduğu, örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek için alt kademelerle sınırlı temas kurdukları ve finansal kayıtlarda iz bırakmadıkları kaydediliyor.

Hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretle çalışan bireyler adına açıldığı ve bu kişilerin aylık kazanç vaadiyle organizasyona dahil edildikleri, bu hesaplar üzerinden toplanan suç gelirlerinin, çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği ifade edilen iddianamede, yasa dışı bahis oynatılan web sitelerinde kullanıcılarla canlı destek sistemleri üzerinden iletişim kurulduğuna, kullanıcıların bahis için üçüncü şahısların hesaplarına para transferi yaptığına işaret ediliyor.

İddianamede, bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara para transferlerinde "bahis" veya "bet" gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldığının tespit edildiği, para transferlerinde genellikle otomatik para çekme makineleri (ATM), mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı, bu işlemlerin ise farklı şehirlerdeki kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği anlatılarak son aşamada örgüt yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulanıyor.

Bu nedenlerle aralarında Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'nın da bulunduğu 35 sanığın "suç örgütü yöneticiliği"nden 51 yıl 9 aya, 215 sanığın ise farklı suçlardan 45 yıla kadar hapsi isteniyor.