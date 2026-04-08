KKTC'de "Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı" düzenlendi

KKTC'de 'Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı' düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı', kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kooperatiflerin önemi üzerine paneller ve uygulamalı eğitim oturumlarıyla gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı" düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen program, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda Türkiye ve KKTC'den kadınların katılımıyla yapıldı.

"Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı"nda uluslararası alanda girişimcilik ve kooperatiflerin desteklenmesi masaya yatırılırken, kadın girişimciler için pazara erişim ve teknoloji gibi konularda paneller düzenlendi.

Programda ayrıca kadın kooperatiflerine yönelik uygulamalı eğitim oturumları gerçekleştirildi.

Programda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, kooperatiflerin önemine değinerek, farklı yetenekteki kadınların, kooperatifler aracılığıyla bir araya gelerek ortak kapasite oluşturabildiklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi halinde katma değer oluşturulduğunu aktaran Sarı, "Destek programları sağlandığında kadın kooperatifleri çok kısa sürede önemli bir değişim yaşayabiliyor." ifadesini kullandı.

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de düzenlenen programın kadın girişimciliğini çok boyutlu bir perspektifte ele alarak, yerelden uluslararası çevreye uzanan fırsatları tartışmayı amaçladığını ve özellikle finans ile teknoloji ekseninde sürdürülebilirliği değerlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
