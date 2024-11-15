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KKTC'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: SOLOTÜRK'ün Unutulmaz Gösterisi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne'de gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Kalabalıklar Kordon boyunu doldurarak uçuşu büyük bir heyecanla takip etti.

- KKTC'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu: SOLOTÜRK gövde gösterisi yaptı

LEFKOŞA - SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yılı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne kentinde gösteri uçuşu yaparken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KKTC semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esti. KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Girne'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Kordon boyuna akın eden KKTC'liler o anları telefonlarıyla kaydederken, kentin sokakları insan seline döndü, trafik kilitlendi. SOLOTÜRK'ün uçuşu denizde de büyük ilgiyle takip edildi. Kordon boyu yanına demir atan çok sayıda teknede yerli ve yabancı izleyiciler, SOLOTÜRK'ün şovunu takip etti. Gösteri alkışlar ve tezahüratlarla sona erdi.

KKTC'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: SOLOTÜRK'ün Unutulmaz Gösterisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKÇE ÖRNEKAL - Güncel
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