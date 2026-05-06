KKTC Başbakanı Üstel, yapımı süren Sadrazamköy ile Çatalköy-Değirmenlik yollarında inceleme yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yapımı süren Sadrazamköy ile Çatalköy-Değirmenlik yollarında inceleme yaparak, hükümete geldikleri günden itibaren halka verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrısa (TAK) göre, Üstel, yapımı devam eden Sadrazamköy yolu ile Çatalköy-Değirmenlik yolunda incelemelerde bulundu.

Üstel'e incelemeleri sırasında, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Enver Öztürk, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kalfaoğlu, yetkililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Başbakan Üstel, Sadrazamköy ve Çatalköy-Değirmenlik yollarında çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs Koordinatörü Hüseyin Maral, sunum yaparak çalışmalar hakkında Üstel'e bilgi verdi.

Üstel, hükümetin istikrarlı duruşu ve ana vatan Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolleri çerçevesinde uzun zaman özlenen yatırımların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Hükümeti kurarken verilen tüm sözleri yerine getirdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarının süreceğini vurgulayan Üstel, geçmişte yarım kalan, söz verilip yapılmayan yollar, alt yapılar ve benzer büyük projelere öncelik vereceklerini ifade etti.

Üstel, Sadrazamköy'deki çalışmaların sonuna gelindiğine işaret ederek, bu doğrultuda bölgenin turizme de katkısı olacağını vurguladı. Çatalköy-Değirmenlik yolunun ise daha çağdaş ve konforlu bir yol haline getirileceğini belirten Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişte yarım kalan bütün projeleri tamamladıklarının altını çizen Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Büyükelçi Başçeri'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
