Erbeyi: Su altında kalan tarım arazilerindeki buğday kurudu

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, aşırı yağışlar nedeniyle Kızıltepe-Deril ilçeleri arasındaki buğday ekili arazilerin su altında kaldığını, bunun da buğdayın kurumasına neden olduğunu belirtti. Erbeyi, yağışların aynı zamanda yeraltı su kaynakları ve barajlar için faydalı olduğunu ifade etti.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Kızıltepe ve Derik ilçeleri arasındaki bazı buğday ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, aşırı yağışların ekili alanlarda göletler oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin buğday ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı 3 milyon dönüme sahip bereketli Mardin Ovası'na buğday ekildi. Yıllardır özlediğimiz ve beklediğimiz kar yağışı ve yağmur bu yıl yağdı. Yağışlar çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Yağışlar sadece ekinler için değil yeraltı su kaynaklarımız ve barajlarımız için de çok iyi oldu. Ancak bazı noktalarda özellikle Kızıltepe-Deril ilçeleri arasındaki tarım arazilerinde aşırı yağıştan dolayı göletler meydana gelmiştir, bu da buğdayın kurumasına neden olmuştur. Buğday ekili arazilerimiz, umarım bundan sonrası yağışlardan zarar görmez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
