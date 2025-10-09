Haberler

Kızılırmak'ta Çeltik Hasadı Törenle Başladı

Kızılırmak'ta Çeltik Hasadı Törenle Başladı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde düzenlenen törende çeltik hasadı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, Kızılırmak'ın bölgedeki çeltik üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde törenle çeltik hasadı yapıldı.

İlçeye bağlı Karamürsel köyünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, burada yaptığı konuşmada, Kızılırmak ilçesinin Çankırı tarımının lokomotifi olduğunu söyledi.

Özellikle çeltik üretiminde Kızılırmak'ın hem Çankırı hem de bölge için örnek niteliğinde başarı hikayesi ortaya koyduğunu belirten Candan, "2025 yılı itibarıyla 767 ruhsatlı çeltik üreticimiz 33 bin 500 dekar alanda üretim gerçekleştirmektedir. Bu da Çankırı genelindeki çeltik alanlarının yaklaşık yüzde 80'ine denk gelmektedir. Kızılırmak Ovası'ndan bu yıl yaklaşık 25 bin ton ürün beklemekteyiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 80 ton yerli çeltik tohumu temin edildiğini, bunun 68 tonunun Kızılırmak ilçesinde dağıtıldığını anlatan Candan, yerli tohumla önceki yıllarda yaşanan kırmızı çeltik sorununun kontrol altına alındığını, bunun da üretimde kalite ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, biçerdöverle tarlaya girerek çeltik hasadına katıldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
500
