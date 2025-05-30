Kızılırmak Deltası'nda Çevre Haftası Bisiklet Turu

Kızılırmak Deltası'nda Çevre Haftası Bisiklet Turu
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Samsun'un Bafra ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla öğrencilerle bisiklet turu yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Belediyesi tarafından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Atatürk Ortaokulu'ndan 80 öğrencinin katılımıyla "Temiz çevre için pedallıyoruz" bisiklet turu düzenlendi.

Öğrenciler, etkinlikle hem spor yapma hem de çevreyi tanıma fırsatı buldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, doğanın insanlara değil, insanların doğaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Temiz bulduğumuz bu güzel coğrafyayı temiz bırakmak için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki doğayı ne kadar korursak, o da bize o kadar cömert davranacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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