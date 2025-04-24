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Kızılcahamam Belediyesi'nden Karabuğday Üretimine Destek Projesi

Kızılcahamam Belediyesi'nden Karabuğday Üretimine Destek Projesi
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Kızılcahamam Belediyesi, çiftçilere karabuğday üretimini teşvik etmek için tohum, gübre ve teknik danışmanlık desteği sunuyor. Belediye Başkanı Süleyman Acar, bu projenin tarımsal ve stratejik bir hamle olduğunu vurguladı.

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi, karabuğday üretimini teşvik etmek amacıyla çiftçilere destek veriyor.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından tarımda çeşitliliği artırmak, üreticiyi desteklemek ve sağlıklı gıda alternatiflerini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında tohum desteğinden gübreye, mazottan teknik danışmanlığa kadar üretimin her aşamasında çiftçilere katkı sağlanıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yürütülen çalışmanın sadece tarımsal değil aynı zamanda stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

Acar, şunları kaydetti:

"İklim özelliklerimiz ve toprak yapımızla uyumlu, ekonomik değeri yüksek ve sağlıklı bir ürün olan karabuğdayı topraklarımızla buluşturduk. Üreticimizin her zaman yanındayız. Bu örnek uygulamamızla hem üretimi teşvik ediyor hem de sağlıklı beslenmenin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki üretici güçlü olursa, Kızılcahamam da güçlü olur."

Kaynak: AA / Osman Karaslan - Güncel
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