Kızılay Ankara Şube Başkanı Hasandağı'nda Düşerek Yaralandı

Kızılay Ankara Şube Başkanı Hasandağı'nda Düşerek Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da Hasandağı'na tırmanış yapan Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, düşme sonucu yaralandı. Arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da Hasandağı'na sportif amaçlı tırmanış yapan Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, ayağının kayıp düşmesi sonucu başından yaralandı. Mahsur kalan Sılay ve beraberindeki 3 kişi, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

20'nci dönem milletvekili ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay ile beraberindeki 3 kişi sportif amaçlı Hasandağı'na tırmanış yaptı. İnişe geçtikleri sırada Mehmet Sılay, ayağının kayarak düşmesi sonucu başından yaralandı. Sılay'ın zirveye yakın bir bölgede mahsur kalması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine AFAD'dan 4, UMKE'den de 5 kişilik ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama-kurtarma çalışması sonucu Sılay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Couger tipi ambulans helikopterle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sılay'ın, soğuktan etkilenen 3 arkadaşı da tedbir amaçlı, sağlık kontrolünden geçirilmek için aynı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Sılay, yapılan ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Kadın avukat, bilindik yöntemle 400 bin lira dolandırıldı

Zenginlik hayali kuran kadın avukatın 400 bin lirası buhar oldu
İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırıda 'terör' şüphesi

İş insanına silahlı saldırıda terör şüphesi
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.