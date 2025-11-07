Haberler

KİYÜ'de 'Piyasa Analizi' Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde, MÜSİAD Kilis Şubesi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, öğrencilerle güncel finansal gelişmeleri paylaştı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde (KİYÜ), MÜSİAD Kilis Şubesi ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu'nun katkılarıyla altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş'in katımıyla "Piyasa Analizi" konulu etkinlik düzenlendi.

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin finansal okuryazarlığını artırmak, yatırım piyasalarına ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak ve sektörel bakış açılarını genişletmek amacıyla düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Prof. Dr. Mehmet Şentürk, MÜSİAD Kilis İl Başkanı Seyit Hürcan, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Memiş, katılımcılarla finans piyasalarına dair en güncel gelişmeleri ve gelecek dönem öngörülerini paylaştı.

Altın, döviz ve kripto para piyasalarındaki hareketlilik üzerine kapsamlı bir analiz yapan Memiş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 338.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

