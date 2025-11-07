Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu ile Oto Lastikçilerde Yoğunluk

15 Kasım'da başlayacak olan kış lastiği takma zorunluluğu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki oto lastikçilerde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Taşıt sahipleri güvenli sürüş için lastik değişimine yöneldi.

Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında kış lastiği kullanımı, 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek.

Uygulaması öncesinde sanayi sitelerinde hareketlilik başladı.

Araç sahipleri güvenli sürüş sağlamak amacıyla oto lastikçilerin yolunu tutarken, Gümüşhacıköy ilçesindeki lastikçiler artan talep nedeniyle geç saatlere kadar çalışıyor.

Gümüşhacıköy'de 15 yıldır oto lastikçilik yapan Eren Teslim, AA muhabirine, son günlerde iş yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını söyledi.

Kış lastiğinin hem sürücü hem de yol güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Teslim, "Kış şartlarının etkili olmaya başlamasıyla sürücüler lastik değişimine yöneldi. Günlük ortalama 20-25 aracın lastik değişimini yapıyoruz. Zaman zaman geceye kadar çalıştığımız oluyor." dedi.

Kış lastiğinin, soğuk hava koşullarında yol tutuşunun arttığına işaret eden Teslim, "Kaza riskini de en aza indiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranması sevindirici. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama önemli olan insanların mağdur olmaması ve güvenle yola çıkması." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
