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Kırşehirli Dağcılar Kaçkar Dağları'nın Zirvesine Tırmandı

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Kırşehirli dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciğinden yapılan açıklamaya göre, dağcılar zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Kırşehirli dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılar zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Farklı illerinden gelen dağcılarla önce Çamlıhemşin Yukarı Kavron Yaylası'na giden ekip, buradan 2 bin 918 metre yüksekliğindeki Mezovit Yaylası'na çıkarak kamp kurdu. Geceyi burada geçiren dağcılar, ardından zirve tırmanışına başladı.

Zorlu tırmanışın ardından 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları zirvesine ulaşan dağcılar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Kırşehirli dağcıların da bulunduğu grup, inişi gerçekleştirerek kampı tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

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